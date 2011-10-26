К 23 февраля приурочен ряд мероприятий, организованных волонтёрами

23 февраля пройдет акция «Письмо Победы». Письмо адресуют Народному писателю Калмыкии, Заслуженному работнику культуры республики, ветерану Великой Отечественной войны Андрею Джимбиеву. 22 февраля артисты Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» прочтут стихотворения на военную тематику. 22 и 23 февраля пройдет акция «Родные объятия» в соцсетях: выкладываются фото, где молодые люди обнимают своих родных защитников Отечества.

Также пройдет флешмоб-поздравление #Нашизащитники. Суть флешмоба - поздравить на видео военных, работников силовых ведомств.

Основная задача проводимых мероприятий - поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, продемонстрировав им нашу заботу и ответственность перед ними и их подвигом и поддержать позитивное настроение праздника - Дня защитника Отечества.

Кроме того, пройдет акция «Помним своих героев». В соцсетях предлагается разместить короткое видео с портретом своего ветерана и рассказать о его подвиге. Еще одна акция «Скажи спасибо лично». Для того, чтобы принять в ней участие, нужно опубликовать архивные фото или видео со своими родными - защитниками Отечества.

23 февраля патриотические объединения, волонтерские и добровольческие организации возложат цветы к памятникам погибших воинов, воинским обелискам, могилам Неизвестного солдата.