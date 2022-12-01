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4 мая, 11:44
Новости

Калмыцкие спортсмены стали призерами международного юношеского турнира по самбо "Победа"

Калмыцкие спортсмены стали призерами международного юношеского турнира по самбо "Победа"

Мероприятие проходило среди городов-героев, городов воинской славы и федеральных округов в Санкт-Петербурге

Соревновались юноши 2007-2009 годов рождения. Сборная Южного федерального округа заняла первое общекомандное место среди субъектов России. В ее составе выступил калмыцкий самбист Сумьян Гатцаев. А за город-герой Керчь боролись Ашхуд Бамбаев, Чингиз Шагалдинов и Намсыр Лиджиев. Они завоевали бронзовые медали.

Фото: Минспорта Республики Калмыкия

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