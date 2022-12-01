4 мая, 11:44
Калмыцкие спортсмены стали призерами международного юношеского турнира по самбо "Победа"
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Мероприятие проходило среди городов-героев, городов воинской славы и федеральных округов в Санкт-Петербурге
Мероприятие проходило среди городов-героев, городов воинской славы и федеральных округов в Санкт-Петербурге
Соревновались юноши 2007-2009 годов рождения. Сборная Южного федерального округа заняла первое общекомандное место среди субъектов России. В ее составе выступил калмыцкий самбист Сумьян Гатцаев. А за город-герой Керчь боролись Ашхуд Бамбаев, Чингиз Шагалдинов и Намсыр Лиджиев. Они завоевали бронзовые медали.