Калмыцкие спортсмены стали призерами международного юношеского турнира по самбо "Победа"

Мероприятие проходило среди городов-героев, городов воинской славы и федеральных округов в Санкт-Петербурге



Соревновались юноши 2007-2009 годов рождения. Сборная Южного федерального округа заняла первое общекомандное место среди субъектов России. В ее составе выступил калмыцкий самбист Сумьян Гатцаев. А за город-герой Керчь боролись Ашхуд Бамбаев, Чингиз Шагалдинов и Намсыр Лиджиев. Они завоевали бронзовые медали.

Фото: Минспорта Республики Калмыкия