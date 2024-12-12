14 декабря, 12:54
 -5 °C
109,01
103,43
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 декабря, 10:23
НовостиСобытиеЗдравоохранение

Медицинским работникам повысят зарплату

Медицинским работникам повысят зарплату

Меры их социальной поддержки расширятся. А в рамках реализация программы « земский доктор» в будущем году планируется привлечь 37 специалистов. Информацию об этом на заседании Правительства озвучил профильный министр Булат Сараев. За последние пять лет зарплата врачей, среднего и младшего персонала увеличилась в среднем почти на 60 %. Так например, правительством Калмыкии были установлены надбавки для работников крупных медицинских учреждений. По словам Сараева, необходимо сохранять достойный уровень оплаты труда для того, чтобы врачи не уезжали за пределы региона. А проблема дефицита кадров решается за счет целевой подготовки специалистов в Калмыцком госуниверситете. В рамках федеральной программы «ВУЗ - регион» подписано соглашение с Астраханским медицинским университетом.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия