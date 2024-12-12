Медицинским работникам повысят зарплату

Меры их социальной поддержки расширятся. А в рамках реализация программы « земский доктор» в будущем году планируется привлечь 37 специалистов. Информацию об этом на заседании Правительства озвучил профильный министр Булат Сараев. За последние пять лет зарплата врачей, среднего и младшего персонала увеличилась в среднем почти на 60 %. Так например, правительством Калмыкии были установлены надбавки для работников крупных медицинских учреждений. По словам Сараева, необходимо сохранять достойный уровень оплаты труда для того, чтобы врачи не уезжали за пределы региона. А проблема дефицита кадров решается за счет целевой подготовки специалистов в Калмыцком госуниверситете. В рамках федеральной программы «ВУЗ - регион» подписано соглашение с Астраханским медицинским университетом.