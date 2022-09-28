Каждая пятая компания в Калмыкии отказалась от новогодних корпоративов

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы выяснил, будут ли сотрудники республиканских компаний в этот раз отмечать Новый год. Результаты опроса показали: каждая пятая компания уже отказалась от корпоративов, а примерно каждая третья (32%) ещё не приняла решение.



Вместе с тем, 23% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе. 21% планируют новогоднюю вечеринку в ресторане. 3% соберутся отмечать Новый год с коллегами за городом. Каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации (11%). Еще в 8% компаний не принято отмечать Новый год с коллегами.