Государственный хор Калмыкии открывает концертный сезон

Открытие концертного сезона Государственного хора Калмыкии многие годы связано с днем рождения основателя творческого коллектива Анатолия Цебекова.

Хоровой коллектив был создан в 1991 году при калмыцком республиканском отделении Всесоюзного фонда культуры СССР. Этот хор, благодаря энтузиазму Анатолия Очир-Горяевича, стал всемирно известным на многих концертных площадках страны и за рубежом россыпью блистательных наград за высокое исполнительское мастерство.

Коллектив внес огромный вклад в становление и развитие хорового искусства в республике. Созданный вдохновением и талантом, а также неустанной работой маэстро, Государственный хор Калмыкии является драгоценным культурным достоянием республики.

Вся жизнь Анатолия Цебекова была посвящена музыке, при нем репертуар коллектива обрел обширный диапазон – от классики до народных и современных произведений, а также неувядаемую славу. Его любимое дело успешно продолжают его ученики.

Фото: Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия