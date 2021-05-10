На автодорогах Калмыкии в скором времени появятся современные «умные камеры»

Новая техника будет способна фиксировать как превышение скорости, так и случаи не предоставления преимущества пешеходам, заезда на стоп-линию, проезда на красный свет и другие дорожные правонарушения.

Госавтоинспекция совместно с Министерством цифрового развития отметила наиболее опасные участки, где установка камер будет наиболее целесообразна. К их числу относятся столичные перекрёстки Ленина/Губаревича и Ленина/Пушкина. Там же установят камеры фотовидеофиксации.