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7 июня, 12:01
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Сегодня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов

Сегодня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов

Его девиз - «Безопасность пищевых продуктов – дело каждого!».  По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно до 30% населения промышленно развитых стран страдает болезнями, возникающими из-за некачественного продовольствия.

Ежегодно более 420 тысяч человек в мире погибают от употребления пищевых продуктов, загрязненных бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами. 

В Калмыкии контроль в этой сфере осуществляют два ведомства – Управление Роспотребнадзора и Служба по фитосанитарному контролю. Они отслеживают качество продуктов от места их произрастания и производства до стола потребителя. При этом учитываются факторы безопасного использования удобрений и средств борьбы с вредителями на стадии выращивания зерновых, зернобобовых, плодоовощных и ягодных культур, правильное производство мясопродуктов, птицы и рыбы, способы их хранения и транспортировки.

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