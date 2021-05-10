В столице завершился финальный этап Республиканского футбольного турнира «Кожаный мяч»

В соревнованиях принимали участие футболисты 2010-2011 годов рождения, всего 8 команд. По итогам состязательных матчей, которые длились два дня, победителем турнира стала столичная команда «Уралан». Ребята будут представлять степной регион уже на всероссийском этапе, который пройдёт с 15 по 22 сентября в городе Ессентуки. Серебро соревнований досталось команде «Булгун» из села Троицкое, третье место – ещё одной столичной команде «Чингис Хан».

Спортсмены, показавшие хорошую игру в своей позиции, были награждены дипломами и памятными статуэтками. Лучшим игроком турнира признан – Максим Божко, участник команды, одержавшей победу в турнире.