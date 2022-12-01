  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 мая, 09:04
Новости

На Аллее Героев начались ремонтные работы в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды"

На Аллее Героев начались ремонтные работы в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды"

Напомним, что площадка около памятника Городовикову, которая в скором времени предстанет в новом виде, стала победителем голосования за объекты благоустройства в прошлом году. А до 31 мая у каждого из нас есть возможность проголосовать за общественное пространство, которое будет благоустроено в 2024, сообщает пресс-служба городской администрации.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия