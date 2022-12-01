На Аллее Героев начались ремонтные работы в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды"

Напомним, что площадка около памятника Городовикову, которая в скором времени предстанет в новом виде, стала победителем голосования за объекты благоустройства в прошлом году. А до 31 мая у каждого из нас есть возможность проголосовать за общественное пространство, которое будет благоустроено в 2024, сообщает пресс-служба городской администрации.