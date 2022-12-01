  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 мая, 08:02
Новости

Сегодня третий день священного месяца ур Сар

Сегодня третий день священного месяца ур Сар

Именно в этот период все наши заслуги увеличиваются в сто тысяч раз. А накануне юные домбристы, представители профессиональных и самодеятельных коллективов совершили уникальное музыкальное подношение трем драгоценностям –Будде, Дхарме и Сангхе. В нем также приняли участие все желающие. Вместе с музыкантами жители региона исполнили сюмин магтал, мантры Зеленой тары, а также другие произведения калмыцких композиторов.

Напомним, что впервые подобный проект был реализован в 2015 году с участием трехсот домбристов. И после паузы, которая возникла из-за пандемии, праздничное действо вновь подарило всем яркие впечатления.

Более подробно об этом расскажем в дневном выпуске на телеканале Россия 1 в 14:30.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия