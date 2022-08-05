На 92 году ушел из жизни первый и последний Президент СССР Михаил Горбачев

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Михаила Сергеевича.

«Он был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов», – говорится, в частности, в телеграмме руководителя государства.



Сегодня будет приниматься решение об организации государственных похорон Горбачева, заявил пресс-секретарь главы государства.