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31 августа, 15:56
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На 92 году ушел из жизни первый и последний Президент СССР Михаил Горбачев

На 92 году ушел из жизни первый и последний Президент СССР Михаил Горбачев

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Михаила Сергеевича.
«Он был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов», – говорится, в частности, в телеграмме руководителя государства.

Сегодня будет приниматься решение об организации государственных похорон Горбачева, заявил пресс-секретарь главы государства.

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