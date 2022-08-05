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31 августа, 14:18
НовостиЭкологияПроисшествия

Когда праздник оборачивается экологической катастрофой

Когда праздник оборачивается экологической катастрофой

Сотрудники заповедника «Черные земли» в преддверии Дня знаний просят жителей республики отказаться от «традиции» украшать школы воздушными шарами и запускать их в небо.

Улетая в небо, воздушный шар не выходит в открытый космос. Рано или поздно он сдувается и падает на землю, как обычный мусор. Шары путаются в линиях электропередач, засоряют водоемы, создают серьезную опасность для живой природы: проглатывание остатков шариков, запутывание в веревках и шнурах, которыми их завязывают, приводит к мучительной гибели животных.

Фото из телеграм-канала Заповедника «Черные земли».

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