31 августа, 16:26
Элистинский педагог - участник всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы»
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Минпросвещения России впервые проводит профессиональные соревнования среди преподавателей этих предметов. Они помогут выявлять и распространять инновационный педагогический опыт в этой сфере. Первый этап конкурса, заочный, уже завершился. Члены жюри оценили медиавизитки 69-ти участников.
Минпросвещения России впервые проводит профессиональные соревнования среди преподавателей этих предметов. Они помогут выявлять и распространять инновационный педагогический опыт в этой сфере. Первый этап конкурса, заочный, уже завершился. Члены жюри оценили медиавизитки 69-ти участников.
Наш регион представляет учитель родного языка и литературы Калмыцкой национальной гимназии им. Кичикова Айс Аджаева. Ранее она победила в республиканском конкурсе методических разработок педагогов и ученых по эпосу «Джангар».
С 11 по 18 сентября в городе Ессентуки Ставропольского края проведут два очных тура состязания. Конкурсантов ждут «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час» и «Мастер-класс».
Фото из аккаунта БУ ДПО РК «КРИПКРО».