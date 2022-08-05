Элистинский педагог - участник всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы»

Минпросвещения России впервые проводит профессиональные соревнования среди преподавателей этих предметов. Они помогут выявлять и распространять инновационный педагогический опыт в этой сфере. Первый этап конкурса, заочный, уже завершился. Члены жюри оценили медиавизитки 69-ти участников.



Наш регион представляет учитель родного языка и литературы Калмыцкой национальной гимназии им. Кичикова Айс Аджаева. Ранее она победила в республиканском конкурсе методических разработок педагогов и ученых по эпосу «Джангар».



С 11 по 18 сентября в городе Ессентуки Ставропольского края проведут два очных тура состязания. Конкурсантов ждут «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час» и «Мастер-класс».



Фото из аккаунта БУ ДПО РК «КРИПКРО».