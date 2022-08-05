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31 августа, 16:26
НовостиОбразование

Элистинский педагог - участник всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы»

Элистинский педагог - участник всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы»

Минпросвещения России впервые проводит профессиональные соревнования среди преподавателей этих предметов. Они помогут выявлять и распространять инновационный педагогический опыт в этой сфере. Первый этап конкурса, заочный, уже завершился. Члены жюри оценили медиавизитки 69-ти участников.

Наш регион представляет учитель родного языка и литературы Калмыцкой национальной гимназии им. Кичикова Айс Аджаева. Ранее она победила в республиканском конкурсе методических разработок педагогов и ученых по эпосу «Джангар».

С 11 по 18 сентября в городе Ессентуки Ставропольского края проведут два очных тура состязания. Конкурсантов ждут «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час» и «Мастер-класс».

Фото из аккаунта БУ ДПО РК «КРИПКРО».

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