13 января, 14:26
 -9 °C
85,46
74,57
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 января, 16:14
НовостиСоциальная политика

На 5,9% проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров Калмыкии

На 5,9% проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров Калмыкии

Они получат прибавку в январе, средний размер увеличения составит примерно 808 рублей. Однако, у каждого получателя она индивидуальная в зависимости от размера пенсии.

 Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.  В Калмыкии чуть более 49 тысяч неработающих пенсионеров.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия