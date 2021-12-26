13 января, 16:14
На 5,9% проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров Калмыкии
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Они получат прибавку в январе, средний размер увеличения составит примерно 808 рублей. Однако, у каждого получателя она индивидуальная в зависимости от размера пенсии.
Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации. В Калмыкии чуть более 49 тысяч неработающих пенсионеров.