В Кетченеровском и Городовиковском районах введен режим повышенной готовности

Коммунальными службами проведены профилактические мероприятия. А именно - проверена готовность источников электроснабжения, автоцистерн по подвозу питьевой воды для населения. Кроме того, антигололедной смесью обработаны главные улицы Элисты.

По сообщению регионального управления ГИБДД, на территории республики уже фиксируется резкое увеличение числа мелких дорожно-транспортных происшествий. Основная причина – невнимательность водителей.