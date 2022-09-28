На 22% увеличивается у жителей Калмыкии в среднем заработок после испытательного срока

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провел опрос среди работодателей и трудоустроенных жителей республики.



По его результатам — всем прошедшим испытательный срок повышают зарплаты 30% работодателей, еще в 46% компаний предпочитают действовать точечно. В среднем заработок после испытательного срока увеличивается на 22%.



У 20% жителей, имеющих опыт устройства на работу, увольнения во время испытательного срока случились по их желанию, у 6% — по воле работодателя. Причем, чем выше уровень дохода, тем меньше тех, кому доводилось сбегать от нового нанимателя до завершения испытательного срока: среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. 25% уходили по своей инициативе, 9% — по воле работодателя, а среди опрошенных с зарплатой от 80 тыс. руб. таковых 19 и 5% соответственно.