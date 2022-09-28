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31 октября, 11:07
Новости

"Спортивное наследие - здоровая страна"

Сегодня состоится открытая тренировка участников Всероссийского фестиваля, приуроченного ко Дню Народного единства. Мероприятие пройдет 4 ноября на базе регионального центра спортивной подготовки "Ойрат-арена".

В фестивале примут участие студенты Калмгосуниверситета и средне-специальных образовательных учреждений республики.

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