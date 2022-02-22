28 марта, 16:43
В этом году в нормативное состояние приведут более 130 километров дорожной сети
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Это стало возможным, благодаря реализации в Национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Большая часть - автодороги регионального значения. Старт работам на территории Элисты запланирован на начало второго квартала. Строительство дорог пройдет по улицам Рельефная, Северная. В ближайшее время состоится подписание контрактов, после чего, подрядчики приступят к строительству. Затем определят подрядчиков для ремонта автодорог по улицам Ленина, Клыкова и проспекту им. Петра Анацкого.