В этом году в нормативное состояние приведут более 130 километров дорожной сети

Это стало возможным, благодаря реализации в Национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Большая часть - автодороги регионального значения. Старт работам на территории Элисты запланирован на начало второго квартала. Строительство дорог пройдет по улицам Рельефная, Северная. В ближайшее время состоится подписание контрактов, после чего, подрядчики приступят к строительству. Затем определят подрядчиков для ремонта автодорог по улицам Ленина, Клыкова и проспекту им. Петра Анацкого.