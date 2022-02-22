28 марта, 15:08
 2 °C
105,27
95,66
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 марта, 16:43
НовостиСтроительство

В этом году в нормативное состояние приведут более 130 километров дорожной сети

В этом году в нормативное состояние приведут более 130 километров дорожной сети

 Это стало возможным, благодаря реализации в Национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Большая часть  - автодороги регионального значения. Старт работам на территории Элисты запланирован на начало второго квартала. Строительство дорог пройдет по улицам Рельефная, Северная. В ближайшее время состоится подписание контрактов, после чего, подрядчики приступят к строительству. Затем определят подрядчиков для ремонта автодорог по улицам Ленина, Клыкова и проспекту им. Петра Анацкого. 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия