Сегодня в Национальном музее им. Пальмова откроется выставка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Мастерская вдохновения»

В экспозиции будут представлены работы Марии Эльдеровой в технике ковроткачества. А Василий Быхалов подготовил изделия из рога, спичек и дерева. Столярная обработка дерева - одно из направлений декоративно-прикладного творчества, в котором преуспел Василий Иванович, педагог по профессии. Вот уже много лет он обучает детей в объединении "Станция юного техника" при районном Доме детского творчества. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал нацмузея.