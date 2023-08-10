Делегация Калмыкии во главе с Бату Хасиковым принимает участие в первом Международном буддийском форуме

Он начал свою работу в Улан – Удэ. В составе делегации степного региона также Шажин Лама Тензин Чойдак и руководитель администрации Центрального хурула Йонтен-гелюнг.

Представители буддийских стран должны выступить за построение многополярного мира, которое позволит установить на планете баланс для процветания. Об этом заявил на открытии форума Дид Хамбо лама традиционной сангхи России Дагба Очиров. «Ведь только так на нашей планете будет установлен баланс разума и процветания, взаимоуважение народов и конфессий будет истинным и прочным, понимание интересов друг друга не будет лживым. Мы знаем, что однополярный мир - это путь в бездну невежества, пороков и бездуховности" - сказал Очиров.

Участников форума приветствовал Президент Владимир Путин. Основная работа проходила на 8 площадках. Каждая из которых посвящена определенной тематике.В форуме участвуют гости из 13 стран, включая Монголию, Непал, Индию, Китай, Мьянма, Шри-Ланку, Вьетнам, Таиланд и другие. Всего более 80 иностранных участников, в числе которых - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и религиозных сообществ Калмыкии, Тувы, Алтая, Забайкальского края и Иркутской области. Завтра гости посетят Иволгинский дацан. Там состоится конференция «Феномен 12 Пандито Хамбо ламы Даши Дорджи Итегелова» и поклонение его нетленному телу.

Форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" продлится в Улан-Удэ до 19 августа.

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