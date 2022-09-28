В Калмыкии готовится к выходу сборник колыбельных

Его составлением занимается Аюна Мазурова. С идей о его создании ранее молодая мама обратилась к композитору Аркадию Манджиеву. Он написал музыку к двум колыбельным, в работе над второй не успел закончить полное исполнение песни.



Для завершения проекта Аюна обратилась в Фонд содействия развитию калмыцкого языка "Сәәхн келн", который с радостью его поддержал и открыл сбор средств на создание сборника.



Фонд уже собрал средства на 4 колыбельные, которые планирует записать до Цаган Сар. Ещё необходимо записать как минимум 5 песен и сделать к сборнику видеоклипы, а также выпустить его печатный вариант.