Как научить ребенка правилам дорожной безопасности

Об этом говорили педагоги Ики-Бурульского и Целинного районов на мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Эту встречу организовал региональный центр «Лаборатория безопасности».

Лекции для педагогов по данной теме подготовили методист регионального центра Дина Михайлова и инспектор по особым поручениям Управления ГАИ МВД Игорь 3айцев.

Своим опытом работы по организации деятельности отрядов ЮИД поделились методист Целинного центра детского творчества Джиргал Мартынова, руководители отрядов ЮИД Анна Бойченко, Любовь Емельяненко и Бембя Очиров.

Формирование у детей культуры поведения на дорогах - одна из важных задач, считают участники встречи, как и то, что владение практическими навыками поведения на дорогах и их применение в повседневной жизни может обеспечить безопасность ребенка.

Фото: Центр развития одарённых детей