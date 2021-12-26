На 98 году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны, Народного писателя Калмыкии Андрея Манганыковича Джимбиева
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Андрей Манганыкович — это целая эпоха в истории республики. Мы чтим и помним его боевые подвиги, а творческое наследие, оставленное им, вошло в золотой фонд национальной литературы.
Глава республики Бату Хасиков выразил свои соболезнования родным и близким Андрея Манганыковича Джимбиева, отметив, что это большая утрата для всей Калмыкии.
"Вся Калмыкия скорбит вместе с вами.
Андрей Манганыковичин нерн мана зүркнд мөңкинд үлдх! Сәәни орнд төрҗ болтха!"