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27 января, 21:30
НовостиПамять

На 98 году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны, Народного писателя Калмыкии Андрея Манганыковича Джимбиева

На 98 году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны, Народного писателя Калмыкии Андрея Манганыковича Джимбиева

Андрей Манганыкович — это целая эпоха в истории республики. Мы чтим и помним его боевые подвиги, а творческое наследие, оставленное им, вошло в золотой фонд национальной литературы.

Глава республики Бату Хасиков выразил свои соболезнования родным и близким Андрея Манганыковича Джимбиева, отметив, что это большая утрата для всей Калмыкии.

 "Вся Калмыкия скорбит вместе с вами.

Андрей Манганыковичин нерн мана зүркнд мөңкинд үлдх! Сәәни орнд төрҗ болтха!" 

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