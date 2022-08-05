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31 августа, 11:27
НовостиПамять

Музей Победы приглашает жителей Калмыкии на онлайн-программу ко Дню окончания Второй Мировой войны

Музей Победы приглашает жителей Калмыкии на онлайн-программу ко Дню окончания Второй Мировой войны

Виртуальные экскурсии и лекции проведут на сайте учреждения 3 сентября. Гостям музея покажут уникальные фотографии и документы времен войны, обмундирование и личные вещи участников событий. Гид расскажет о силах наших союзников и противников, ходе Маньчжурской операции, десанте на остров Шумшу, освобождении Южного Сахалина.

Фото с сайта Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Музей Победы».

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