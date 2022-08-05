Дети Калмыкии приняли участие в международном детском культурном форуме

Он проходил впервые в Москве на ВДНХ. Программа состояла из двух частей: просветительской и фестивальной. Юные таланты из разных городов России попробовали себя в живописи, хореографии, музыке. А эксперты в сфере кинематографа провели для детей занятия по актерскому мастерству.



По словам участников, форум дал возможность приобрести друзей и зарядиться впечатлениями. Особенно незабываемой оказалась встреча с известными деятелями искусства. Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Игорь Бутман и другие знаменитые актеры, музыканты поделились формулой успеха и дали всем наставления.



Фото с сайта Детского культурного форума 2022.