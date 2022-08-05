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31 августа, 11:59
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Бату Хасиков поздравил ветеринаров Калмыкии

Бату Хасиков поздравил ветеринаров Калмыкии
По словам Главы республики, правительство уделяет развитию этой отрасли самое пристальное внимание:

За последние три года значительно улучшилось материально-техническое обеспечение ветеринарных учреждений, отремонтировали районные станции. Введены новые меры поддержки, в том числе и единовременная выплата на строительство или приобретение жилья для молодых специалистов, которые работают в сёлах.

«Будем и дальше оказывать всестороннюю поддержку ветеринарной службе. С праздником, ветеринары Калмыкии!»

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасиков.
 
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