Бату Хасиков поздравил ветеринаров Калмыкии

По словам Главы республики, правительство уделяет развитию этой отрасли самое пристальное внимание:



За последние три года значительно улучшилось материально-техническое обеспечение ветеринарных учреждений, отремонтировали районные станции. Введены новые меры поддержки, в том числе и единовременная выплата на строительство или приобретение жилья для молодых специалистов, которые работают в сёлах.



«Будем и дальше оказывать всестороннюю поддержку ветеринарной службе. С праздником, ветеринары Калмыкии!»



Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасиков.