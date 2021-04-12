Стали известны подробности несчастного случая на берегу реки «Белая» в республике Адыгея

Напомним, 36-летний житель Калмыкии пропал без вести в результате падения в реку.

8 мая около 15 часов в районе Хаджохской теснины, расположенной в поселке Каменномостский Майкопского района, двое мужчин из Астраханской области, отдыхали на берегу реки «Белая», после чего один из них решил сфотографироваться - об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Республике Адыгея.

Мужчина зашел в воду, а его приятель намеревался сделать фото на камеру мобильного телефона. Мужчину, находившегося в воде, стало уносить сильным течением реки, его приятель пытался помочь, однако, последнего также понесло течением.

Проходивший мимо 36-летний житель Республики Калмыкия бросился на помощь утопающим, но не удержался и упал в воду. Всех троих мужчин унесло вниз по течению.

На месте происшествия проводятся поисково-спасательные мероприятия, до настоящего времени обнаружить унесенных рекой мужчин не удалось.

Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего