Совместные посиделки с распитием спиртного обернулись для пенсионера из Городовиковского района потерей денег.

В дежурную часть МО МВД России «Городовиковский» по факту пропажи 12 000 рублей с банковской карты обратился местный житель.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что к краже денежных средств причастна 38-летняя жительница Городовиковска, которая была доставлена в отделение полиции для разбирательства. Женщина дала признательные показания и пояснила, что после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим она зарегистрировала его банковскую карту в мобильном приложении на своем телефоне и таким образом похитила 12 000 рублей, которые в дальнейшем потратила на личные нужды.

В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения, следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 000 рублей, принудительных работ до 5 лет либо лишения свободы на срок до 6 лет.