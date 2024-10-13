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15 октября, 08:34
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Гимназистка Калмыкии заняла первое место в молодежном конкурсе «История в деталях».

Гимназистка Калмыкии заняла первое место в молодежном конкурсе «История в деталях».

Данара Дурдусова, ученица Элистинской классической гимназии, успешно прошла два отборочных тура и вышла в финал, который проходил в Москве.

Надо отметить, что в этом году все финалисты, вышедшие в финал из Элистинской классической гимназии. В команду Калмыкии вошли Айса Гашунова и Гаря Сильнеев, Данара Дурдусова, Елисей Курдюков и Чингис Менкеев.

В рамках мероприятия школьники участвовали в различных квестах и изучали экспозицию «Подвиг народа». На основе полученных знаний они выполнили итоговые задания, по результатам которых Данара Дурдусова была признана победителем проекта.

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