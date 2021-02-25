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18 марта, 10:10
НовостиОбществоКультура

1 миллион рублей на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства

1 миллион рублей на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства

Министерство культуры России до 8 апреля принимает заявки от соискателей грантов Президента для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Это могут быть как индивидуальные заявки, так и в составе творческих или научных коллективов. По библиотечному делу, изобразительному искусству, дизайну и архитектуре, кинематографии, музейному делу, музыкальному, театральном, хореографическому и цирковому искусству, народному творчеству, художественным промыслам и ремеслам.

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