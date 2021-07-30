Две подъездные дороги в Городовиковском районе будут отремонтированы в рамках целевого национального проекта

Это Городовиковск-Тахта и Городовиковск-Сальск. Около трехсот миллионов федеральных и региональных средств ушло на их обновление. Также новое покрытие появилось на подъезде к поселкам Амур-Санан и Розенталь. А в самом райцентре по улице Комарова появилась щебеночно-гравийная дорога. Об этом рассказал Глава РМО Валерий Абушинов в эфире программы Зеленая волна на Радио Калмыкии.