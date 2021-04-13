Древнее искусство золотной вышивки возрождается современными мастерицами

Сколько у человека детей, какова численность скота в его стаде и к какому роду он принадлежит. Об этом и не только, раньше можно было узнать лишь взглянув на орнамент в одежде. Сегодня в Калмыкии не так много знатоков национального прикладного искусства. Но есть и те, кто делает всё возможное для его возрождения и распространения. Что такое золотое шитье, рассказала нашей съёмочной группе мастерица из Юстинского района.

Наталья Леджанова увлеклась шитьём ещё в детстве. А интерес к традиционной калмыцкой культуре возник в 90-х годах. На тот момент в описании музейных экспозиций не было и намёка на технологию изготовления. Какую нитку брать, с чего начинать и чем заканчивать? Ответы пришлось собирать по крупицам. Помогали выезды на российские фестивали, участники которых занимались золотым шитьём, похожим на калмыцкое, а также литература по истории старинного искусства.

Сейчас Наталья делиться своим мастерством с учениками. Помимо традиционной программы, в обучение включена работа с различными видами калмыцкого искусства: золотое шитье, зег – создание орнаментов, стёжка по войлоку и вышивка икон.

Стремление развивать народное искусство разделяет самая первая и главная ученица Натальи Леджановой – дочь Иджилина. Она тоже с детства постигала азы творчества. Девушка уверена: традиционная калмыцкая вышивка может органично сочетаться с современной одеждой.

Как рассказывают мастера, это вид искусства набирает популярность. Желающих освоить технологии становится больше. Сейчас в моде использование в одежде национальных элементов. И, как раз, народная вышивка может стать украшением и сделать даже самое простое платье нарядным.