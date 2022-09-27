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21 октября, 14:34
Новости

Мобильная станция переливания крови отправляется в северные районы республики

Мобильная станция переливания крови отправляется в северные районы республики

25 октября жители Большого Царына смогут сдать кровь, а 26 и 27 октября – она прибудет в Малые Дербеты. Завершит свою работу 28 октября – в Садовом.

Станция расположится рядом с районной больницей. При посещении мобильной станции необходимо иметь при себе оригинал паспорта и СНИЛС.

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