Монахи Центрального хурула провели обряд продления жизни "Нас утдуллһн" в Республиканской больнице им. П. П. Жемчуева

Перед началом молебна Санан-гелюнг рассказал о главных постулатах буддизма, любви и сострадании ко всем живым существам. Как отметили монахи, они помолились не только за сотрудников медучреждения, но и за здоровье пациентов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Кстати завтра на официальном YouTube-канале Центрального канала состоится пятый молебен продления жизни - ритуал Будды медицины "Отч Манлан чоhа". Он начнется 9 утра и продлится 3 часа.