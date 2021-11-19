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17 декабря, 12:53
НовостиРелигия

Монахи Центрального хурула провели обряд продления жизни "Нас утдуллһн" в Республиканской больнице им. П. П. Жемчуева

Монахи Центрального хурула провели обряд продления жизни "Нас утдуллһн" в Республиканской больнице им. П. П. Жемчуева

Перед началом молебна Санан-гелюнг рассказал о главных постулатах буддизма, любви и сострадании ко всем живым существам. Как отметили монахи, они помолились не только за сотрудников медучреждения, но и за здоровье пациентов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

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Кстати завтра на официальном YouTube-канале Центрального канала состоится пятый молебен продления жизни - ритуал Будды медицины "Отч Манлан чоhа". Он начнется 9 утра и продлится 3 часа. 

 

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