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17 декабря, 12:28
НовостиЭкология

Калмыцкий сайгак покорил жюри конкурса Дикая Природа России

Калмыцкий сайгак покорил жюри конкурса Дикая Природа России

Его проводит журнал «National Geographic Russia». Фотограф Светлана Иванова представила кадр, который она сделала в заповеднике «Черные земли», в заказнике «Меклетинский». Много раз она приезжала сюда наблюдать за степными антилопами. И однажды смогла запечатлеть совсем близко чуткого и пугливого сайгака.

Ее работа в категории «Животные» заняла 1 место. Светлана Иванова поблагодарила директора заповедника Батаара Убушаева. Именно он создал идеальные условия для фотографов, при которых ни один зверь не чувствует себя стесненным.

Кстати сейчас гон в популяции сайгаков здесь подходит к концу. Сотрудники заповедника "Черные земли" опубликовали интересное видео:

Уставшие и изможденные после бесконечных стычек с соперниками, старые самцы-рогали начали отделяться от больших скоплений, чтобы с чувством исполненного долга отдохнуть в одиночестве и тишине. В течение двух недель гона, они практически ничего не ели. Поэтому сейчас жадно пьют воду и начинают щипать травку. И если зима будет суровой – не все из них доживут до весны. Таковы суровые степные будни.

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