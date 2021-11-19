Калмыцкий сайгак покорил жюри конкурса Дикая Природа России

Его проводит журнал «National Geographic Russia». Фотограф Светлана Иванова представила кадр, который она сделала в заповеднике «Черные земли», в заказнике «Меклетинский». Много раз она приезжала сюда наблюдать за степными антилопами. И однажды смогла запечатлеть совсем близко чуткого и пугливого сайгака.

Ее работа в категории «Животные» заняла 1 место. Светлана Иванова поблагодарила директора заповедника Батаара Убушаева. Именно он создал идеальные условия для фотографов, при которых ни один зверь не чувствует себя стесненным.

Кстати сейчас гон в популяции сайгаков здесь подходит к концу. Сотрудники заповедника "Черные земли" опубликовали интересное видео:

Уставшие и изможденные после бесконечных стычек с соперниками, старые самцы-рогали начали отделяться от больших скоплений, чтобы с чувством исполненного долга отдохнуть в одиночестве и тишине. В течение двух недель гона, они практически ничего не ели. Поэтому сейчас жадно пьют воду и начинают щипать травку. И если зима будет суровой – не все из них доживут до весны. Таковы суровые степные будни.