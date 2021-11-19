В Лаганском районе осужден гражданин, совершивший убийство родного брата

Прокуратура Лаганского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Судом он признан виновным в умышленном лишении жизни.

Судом установлено, что 3 сентября текущего года мужчина в своем домовладении распивал спиртные напитки со своей супругой и родным братом. В ходе распития спиртных напитков хозяин ненадолго отлучился во двор. Вернувшись в дом, он увидел, что родной брат удерживал супругу, которая находилась на полу. В этот момент у мужчины возникла личная неприязнь к своему брату, в связи с чем он взял со стола нож, которым нанес ему одно колото-резанное ранение в область груди, а также одну резаную рану в области лица.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, рассказав суду свою версию о причинении смерти по неосторожности. Приговором же суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.