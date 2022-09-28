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17 ноября, 09:20
Новости

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

Сегодня службе участковых уполномоченных полиции исполняется 99 лет, а нынешний профессиональный праздник был утвержден в 2002 году на основании приказа МВД РФ "Об объявлении дня участковых уполномоченных милиции".

Деятельность участковых уполномоченных полиции не только является важной в системе органов внутренних дел, но и отражает уровень доверия жителей страны к МВД России в целом. Сотрудники этой службы представляют на территории своего участка органы правопорядка, ежедневно проводят работу по предупреждению правонарушений и преступлений, контролируют образ жизни ранее судимых, общественно опасных лиц и неблагополучных в социальном плане граждан.

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