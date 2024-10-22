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24 октября, 08:58
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Молодежный образовательный форум «Уралан» проходит в Элисте

Молодежный образовательный форум «Уралан» проходит в Элисте

Это мероприятие собрало юношей и девушек со всей республики. Форум проводится на территории загородной резиденции народного генерала Басана Бадьминовича Городовикова, что придаёт ему особое значение, учитывая историческую ценность этого объекта для Калмыкии.

Для участников и гостей форума, помимо деловой повестки, подготовлена и концертная программа. На церемонии открытия свои номера представили молодые артисты республики: Милла Сенькина, академия танца «Эволюция» и ансамбль «Баир» колледжа искусств имени П.О. Чонкушова.

Эксперт "Росмолодёжи. Гранты" Ангелина Иванова на открытии форума сказала: - «Я оказалась в удивительной местности, среди красивых людей с горящими глазами, готовых жить и творить в России, в Калмыкии, делать нашу страну лучше и работать на благо своей малой и большой Родины!».

Молодежь форума принимает участие в работе трех площадок: «Школа Добра», «Школа. Молодежь» и «Росмолодежь. Гранты».

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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