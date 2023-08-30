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1 сентября, 10:15
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Молодые предприниматели и социальные предприятия Калмыкии могут получить 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своих бизнес-проектов

Молодые предприниматели и социальные предприятия Калмыкии могут получить 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своих бизнес-проектов

Для этого им необходимо выполнить ряд условий: софинансировать четверть расходов, предусмотренных на реализацию проектов, и вести деятельность в течение 3 лет. О начале приема заявок объявил региональный Минэк.

Добавим, в прошлом году благодаря финансовой поддержке на общую сумму около 7 млн рублей 16 бизнесменов смогли развить свои предприятия и достичь новых высот.

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