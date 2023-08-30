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1 сентября, 09:40
Новости

С сегодняшнего дня в силу вступает ряд нововедений

Во всех школах появится единый стандарт преподавания по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ

Студенты будут изучать историю по обновленной программе, где отдельное внимание будет уделено целям СВО. Для неработающих пенсионеров будет проиндексирована выплата. Нововведения коснутся и таксистов. Теперь за отсутствие действующего полиса ОСАГО можно лишиться разрешения на оказание услуг по перевозке граждан. А обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования теперь будут заниматься только газораспределительные организации.

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