Молодежная избирательная комиссия Калмыкии прошла в финал конкурса "Учимся выбирать"

В номинации "Политпросвет" оценят образовательную инициативу общественников из Элисты. Проект "Время первых. Выбор молодых" направлен на вовлечение сверстников в избирательный процесс.



Для этого планируют создать информационный чат-бот в Телеграм и настольную игру "Выборы в Народный Хурал республики". Одна из задач также – проведение форума "Молодежь. Выборы. Власть". Проект на конкурсе представит член организации и доброволец Российского фонда свободных выборов Надежда Ходжинова.



Всероссийское состязание проектов проводится в третий раз.