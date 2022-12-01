27 февраля, 13:07
 14 °C
79,57
74,71
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 февраля, 09:13
Новости

Молодежная избирательная комиссия Калмыкии прошла в финал конкурса "Учимся выбирать"

Молодежная избирательная комиссия Калмыкии прошла в финал конкурса "Учимся выбирать"

В номинации "Политпросвет" оценят образовательную инициативу общественников из Элисты. Проект "Время первых. Выбор молодых" направлен на вовлечение сверстников в избирательный процесс.

Для этого планируют создать информационный чат-бот в Телеграм и настольную игру "Выборы в Народный Хурал республики". Одна из задач также – проведение форума "Молодежь. Выборы. Власть". Проект на конкурсе представит член организации и доброволец Российского фонда свободных выборов Надежда Ходжинова.

Всероссийское состязание проектов проводится в третий раз.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия