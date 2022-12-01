27 февраля, 09:37
Студенты и преподаватели элистинского колледжа искусств побывали в Астраханском театре оперы и балета
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И не случайно. Произведения Петра Чайковского входят в учебную программу. Учащиеся уже приступили к изучению предмета "Музыкальная литература". Они получили неизгладимое впечатление и наслаждение от мастерства солистов, хора и оркестра.
И не случайно. Произведения Петра Чайковского входят в учебную программу. Учащиеся уже приступили к изучению предмета "Музыкальная литература". Они получили неизгладимое впечатление и наслаждение от мастерства солистов, хора и оркестра.
Такие поездки дают возможность не только соприкоснуться с искусством, но и еще это хорошая мотивация стать профессионалом своего дела.