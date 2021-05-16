76 лет назад официально основана Группа войск СССР в Германии

Это самая большая боевая организация страны за границей. Она была оснащена самой современной техникой и оружием, в том числе ядерным, способствовала поддержанию стабильности в Европе. В ее рядах прошли службу и 30 тысяч уроженцев степного региона.

Уже по традиции, на улицах столицы тепло встречали участников ветеранского движения группы войск в Германии. Они проводят активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и повышению престижа службы в рядах вооруженных сил. Также сегодня кавалеру ордена Красной звезды Вячеславу Бавжикову его сослуживцы вручили памятную медаль ГСВГ.