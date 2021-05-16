9 июня, 16:21
 23 °C
87,81
72,08
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 июня, 17:54
НовостиСобытиеПамять

76 лет назад официально основана Группа войск СССР в Германии

76 лет назад официально основана Группа войск СССР в Германии

Это  самая большая боевая организация страны за границей. Она была оснащена самой современной техникой и оружием, в том числе ядерным, способствовала поддержанию стабильности в Европе. В ее рядах прошли службу и 30 тысяч уроженцев степного региона.

 Уже по традиции, на улицах столицы тепло встречали участников ветеранского движения группы войск в Германии. Они проводят активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и повышению престижа службы в рядах вооруженных сил. Также сегодня кавалеру ордена Красной звезды Вячеславу Бавжикову его сослуживцы вручили памятную медаль ГСВГ.  

 

 

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия