Операция «Скутер»

В эти жаркие дни элистинцы и гости столицы все больше времени проводят на открытом воздухе.

Выбирая активный образ жизни, многие предпочитают прокатиться с ветерком на велосипедах, мопедах. Среди них не только дети, но и взрослые. Однако, далеко не все при этом помнят о правилах дорожного движения и эксплуатации двухколесного транспорта.

Ежегодно в это время года возрастает число ДТП, отмечают в ГИБДД. В связи с этим, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Скутер». Основная цель - стабилизация детского дорожно-транспортного травматизма и привитие культуры безопасного поведения на проезжей части. Наш корреспондент Цагана Степанова отправилась с автоинспекторами в рейд.

Савелий Дукманов сейчас живет в Москве, но, приезжая в родной город, свободное время проводит в компании друзей. Летом, чаще всего, устаривают заезды на мототранспорте. Но всегда задумываются о безопасности окружающих, стараются сильно не разгоняться.

Сейчас популярность велосипедов и самокатов возросла, говорит Баина Бадма-Халгаева. Она решила летом подработать в прокате. Призналась, что не задумывалась раньше, как много нужно соблюдать правил даже при выдаче транспорта. Например, электросамокат мощностью более 250 киловатт приравнивается к мопеду, значит, езда на нем разрешена только при наличии водительского удостоверения.

Знание правил – это необходимость, говорят инспекторы ГИБДД. Во главе угла – безопасность и самого ездока, и окружающих. Так, по данным ведомства, в прошлом году зарегистрировано 2 ДТП с участием несовершеннолетних, управлявших мототранспортом. В результате 1 ребенок погиб, еще один получил травмы. Несмотря на принимаемые меры, и сейчас регистрируются грубые нарушения правил, приводящие к авариям. С января этого года еще 2 ДТП произошли в Калмыкии. Пострадали водители квадроцикла и электросамоката.

За невыполнение требований, предусмотрена ответственность - отстранение от управления и задержание транспорта, а также штраф от 5 до 15 тысяч. Оперативно-профилактическое мероприятие «Скутер» продлится до 27 июня. По итогам первого рейда в пунктах проката, с предпринимателями и сотрудниками была проведена профработа.