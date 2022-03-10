Старшее поколение ещё помнит три тополя у здания Первого корпуса Калмыцкого университета в центре Элисты. Но мало кто знает, что они были посажены Константином Эрендженовым, известным писателем и журналистом Михаилом Кольцовым.

К сожалению, сегодня этих тополей уже нет, но осталось бессмертное произведение писателя - поэма «Мой старый тополь».

Сегодня - 9 апреля в 13 часов 10 минут слушайте передачу на калмыцком языке из цикла «Певец родного края».

А 10 апреля - в День рождения Константина Эрендженова слушайте в эфире «Радио России-Калмыкия» литературно-музыкальную передачу о жизни и творчестве Народного поэта Калмыкии, где прозвучит поэма «Мой старый тополь» в исполнении наших радиослушателей. Режиссёр Савр Манджиев.