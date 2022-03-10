С 27 по 29 апреля в Калмыкии состоится Молодёжный образовательный форум «Уралан»

В его рамках пройдет конкурс молодёжных проектов. Всего 15 номинаций. Возраст участников - от 14 до 35 лет включительно. Максимальный размер гранта, который возможно выиграть - 1,5 миллиона рублей. Проекты необходимо реализовать с июля этого года по июнь следующего. Победа в нем – это возможность внести посильный вклад в развитие малых городов и сёл родного региона. Заявки на участие в форуме принимаются до 24 апреля включительно.