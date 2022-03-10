Пострадавшего на производстве элистинца обеспечили высокотехнологичным протезом

По программе реабилитации, утверждённой Бюро медико-социальной экспертизы, элистинца Виктора Неберекутина обеспечили протезом с внешним источником энергии, стоимостью более 2,5 миллионов рублей. Мужчина состоит на учете в Фонде социального страхования по Калмыкии. Наша съёмочная группа встретилась с супругами Неберекутиными.

«Человек сильный духом» - говорит про своего супруга Ольга Анатольевна. Когда случилось несчастье, ему ампутировали ноги, он сказал себе и родным, - «переживем, все будет хорошо». Так оно и есть. Но, все же, в первую очередь, слова благодарности врачам-травматологам, под опекой которых Виктор Васильевич, до сих пор.

Виктор Неберекутин пережил автоаварию два года назад. В тот роковой день он сам находился за рулем автобуса, следовавшего по маршруту "Санкт – Петербург - Элиста". Пострадал по вине тех, кто пренебрег правилами движения, и тотчас был доставлен в больницу. Это был тот случай, когда исход решает только ампутация. А после – месяцы реабилитации, и здесь без необходимых технических средств, которыми обеспечивает Фонд социального страхования, конечно же, не обойтись.

Не так давно, по той же программе, утвержденной Бюро медико-социальной экспертизы, было предписано обеспечить Виктора Неберекутина высотехнологичным протезом с внешним источником энергии, которая позволяет регулировать скорость шага и автоматически переходить в режим «бег или ходьба», и даже - «езда на велосипеде». С новым протезом, можно сказать, что человек встал из инвалидной коляски и уже крепко стоит на своих двоих.

Как сообщили в Фонде социального страхования на учете в регионе около 700 пострадавших на производстве. Предоставляемые услуги весьма обширны - это и компенсационные выплаты за лекарства, обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторными путевками. Если же в программе прописан спецавтотранспорт, то каждые 7 лет ФСС выдает новый, старый – остается у владельца. Кстати, Виктору Неберекутину, как пострадавшему на производстве, предоставили специальный автотранспорт – автомобиль «Лада Гранта». Кроме того, служба берет на себя расходы по горюче-смазочным материалам и текущему ремонту автомобиля.