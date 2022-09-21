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13 октября, 13:03
Новости

В столице Калмыкии стартовал ежегодный городской конкурс на лучший читающий класс "ЛуЧиК"

В столице Калмыкии стартовал ежегодный городской конкурс на лучший читающий класс "ЛуЧиК"

Школьникам предлагают читать как можно больше книг на разные темы, участвовать в их обсуждении и творческих состязаниях, а также прислать отчет в виде фотоальбома и презентации.

Конкурс объявили в 2 возрастных группах среди младших и средних классов. С 10 октября этого года по 1 марта следующего определят лидеров внутри школ. До 15 марта организаторы примут заявки и в течение нескольких дней подведут итоги соревнования.

Победителей будут чествовать на открытии традиционной недели детской книги. Организаторами выступили Национальная библиотека имени Амур-Санана и Управление образования Элисты.

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