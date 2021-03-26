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13 апреля, 13:29
НовостиСпорт

Меткости и успешных тренировок

Меткости и успешных тренировок

Такое пожелание сегодня слышат школьники Калмыкии, которые планируют стать чемпионами. Практическая стрельба из пневматического оружия - это серьезный вид спорта, требующий максимальной собранности и умения концентрироваться. 

 В Русской национальной гимназии открылся клуб для детей, которые мечтают покорить спортивные вершины. Они готовы соблюдать здоровый образ жизни, постоянно заниматься, быть дисциплинированными и физически подготовленными. Ведь только при этих условиях можно добиваться успехов и на любительском, и на профессиональном уровне. 

Пока ребята используют пневматические пистолеты, а в дальнейшем – смогут освоить винтовки и карабины. 

Сегодня они начинают тренировки, чтобы удачно выступить на соревнованиях, которые состоятся в ближайшее время в Ставропольском крае, а осенью они примут участие в I Всероссийском чемпионате среди юниоров. Своими планами школьники поделились со съемочной группой "Вести Калмыкия". Репортаж об этом смотрите в дневном выпуске. 

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