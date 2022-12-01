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16 января, 09:24
Новости

В одном из районов Калмыкии откроют новый детский сад

В одном из районов Калмыкии откроют новый детский сад

Дошкольное учреждение распахнет свои двери в селе Троицкое уже 1 февраля. Строительство осуществлялось в рамках нацпроекта «Демография».

Детсад рассчитан на 30 мест. Здание оснащено всем необходимым оборудованием и мебелью. Предусмотрены условия и для людей с ограниченными возможностями.

Фото взято в свободном доступе.

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