16 января, 09:24
В одном из районов Калмыкии откроют новый детский сад
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Дошкольное учреждение распахнет свои двери в селе Троицкое уже 1 февраля. Строительство осуществлялось в рамках нацпроекта «Демография».
Дошкольное учреждение распахнет свои двери в селе Троицкое уже 1 февраля. Строительство осуществлялось в рамках нацпроекта «Демография».
Детсад рассчитан на 30 мест. Здание оснащено всем необходимым оборудованием и мебелью. Предусмотрены условия и для людей с ограниченными возможностями.
Фото взято в свободном доступе.