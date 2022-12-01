В одном из районов Калмыкии откроют новый детский сад

Дошкольное учреждение распахнет свои двери в селе Троицкое уже 1 февраля. Строительство осуществлялось в рамках нацпроекта «Демография».



Детсад рассчитан на 30 мест. Здание оснащено всем необходимым оборудованием и мебелью. Предусмотрены условия и для людей с ограниченными возможностями.



Фото взято в свободном доступе.